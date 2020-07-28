Son dakika haberi... Trabzonspor İstanbul'a geldi Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadelenin oynanacağı İstanbul'a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadelenin oynanacağı İstanbul'a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi. Türk Havayolları'na ait özel bir uçakla 13.00'de Trabzon'dan İstanbul'a hareket eden bordo-mavili kafile seyahatin ardından kamp yapacağı otele giderek müsabaka saatini beklemeye başladı.

Karadeniz ekibinin kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Majid Hosseini, Manoel Messias, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Badou Ndiaye, Jose Sosa, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban ve Koray Kılıç." - İSTANBUL

Kaynak: İHA