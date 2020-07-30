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Son dakika haberi: Trabzonspor'dan CAS açıklaması

Son dakika haberlerine göre Trabzonspor, CAS'ın 45 sayfalık gerekçeli kararını avukatlar tarafından incelendikten sonra kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağını duyurdu.

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan CAS açıklaması
30.07.2020 22:07 | Son Güncelleme: 30.07.2020 23:16

Trabzonspor, CAS'ın 45 sayfalık gerekçeli kararını avukatlar tarafından incelendikten sonra kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA'nın 3 Haziran 2020 tarihinde vermiş olduğu 'Avrupa kupalarından 1 yıl süreyle men' kararı kulübümüzce 13 Haziran 2020 tarihinde CAS nezdinde temyiz edilmişti.

CAS'ın bugün resmi internet sitesinden duyurduğu ve tüm kamuoyu ile aynı anda öğrendiğimiz kararına göre başvurumuz kabul edilmemiş; UEFA'nın aleyhimize vermiş olduğu karar onanmıştır.

CAS'ın internet sitesindeki söz konusu açıklamadan 2,5 saat sonra kulübümüze ilettiği 45 sayfalık gerekçeli karar avukatlarımız tarafından incelenmektedir. Bu incelemenin ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi. - TRABZON

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
CEYMİS 007: kupamızı verin
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