Son dakika haberi: Trabzonspor'da yeni transfer Flavio sağlık kontrolünden geçti
Son dakika habere göre Trabzonspor'un yeni transferi Brezilyalı Flavio Medeiros da Silva, sağlık kontrolünden geçti.
25.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:43
Trabzonspor'un yeni transferi Brezilyalı Flavio Medeiros da Silva, sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferimiz Flavio Medeiros da Silva bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA