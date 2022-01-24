Trabzonspor, prensipte anlaştığı Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi.

Enis Destan, hava limanında gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyük bir camiaya geliyorum. Hayırlısı olsun." dedi.

Dün akşam Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya izlediğini ifade eden genç forvet, "Öncelikle kendimi sahanın içinde gördüm. Çok duygulandım, mutlu oldum. Son dakikalarda gelen gollerle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. inşallah şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.

Bordo-mavili takımın Enis Destan ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.