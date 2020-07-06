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Son dakika haberi! Trabzon yerel basınında Galatasaray galibiyetinin yankıları

Son dakika spor haberine göre Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı 3-1 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

Son dakika haberi! Trabzon yerel basınında Galatasaray galibiyetinin yankıları
06.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:02

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı 3-1 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk sayfasının tamamında yer verdiği haberde, bordo-mavili takımın gol sevinci fotoğrafı ile "Trabzon bitti demeden bitmez", "Şampiyonlukta sonuna kadar 'VAR'ız" başlığını kullanarak, "Trabzonspor şampiyonluk yoluna baş koydu. Başakşehir'in Antalya'dan 3 puanla dönmesinin ardından bordo-mavililer Galatasaray'ı İstanbul'da dağıttı." değerlendirmesine yer verdi.

Karadeniz gazetesi ise ilk sayfasında "Şampiyonluk ateşini yeniden yaktık" ve arka sayfasında "Biz bitti demeden bitmez" başlığını kullandı. Gazetenin son sayfasında ayrıca "Trabzonspor, sezonun finali olarak gördüğü maçta Galatasaray'ı 3-1 yendi, şampiyonluk iddiasını son 4 maça taşıdı." ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de birinci sayfasında "Şampiyonluk yürüyüşü" başlığı ile Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfasında "Şampiyonluk seferi başlamıştır" ve "İstanbul'u fethettik" başlıklarına yer verdi.

Taka gazetesi, gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında "Şampiyonluk horonunu tepeceğiz" başlığını kullandı. "Fırtına bitti demeden bitmez" başlığı ile son sayfasında maçtan fotoğraflara yer veren gazete, "8. şampiyonluğu çok isteyen Trabzonspor dün akşam Galatasaray'ı Sosa, Novak ve Sörloth'un golleriyle devirdi." ifadesine yer verdi.

Kuzey Ekspres gazetesi de "Biz şampiyon olacağız" başlığı ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı. Gazete son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek "Bu fırtına bitmez" başlığını kullandı.

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Kaynak: AA

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