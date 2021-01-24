Son dakika haberi! Trabzon Valisi Ustaoğlu yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
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Son dakika haberi! Trabzon Valisi Ustaoğlu yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

24.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:45
Son dakika haberi! Trabzon Valisi Ustaoğlu yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberine göre Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı ilçesine bağlı Taşgeçit Mahallesi'nde 7 bina ve 2 samanlığın büyük hasar gördüğü yangın bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı ilçesine bağlı Taşgeçit Mahallesi'nde 7 bina ve 2 samanlığın büyük hasar gördüğü yangın bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu, Araklı ilçesinde çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.

Ustaoğlu, Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma ve Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile Araklı-Çankaya Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Taşgeçit Mahallesi'ne geçen Ustaoğlu, 13 Ocak'ta çıkan yangından etkilenerek evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Ustaoğlu, yangın bölgesiyle ilgili yetkililerden bilgi alarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla AFAD tarafından vatandaşlara gönderilen konteynerlerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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