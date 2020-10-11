Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını
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Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını

11.10.2020 00:34 | Son Güncelleme: 11.10.2020 00:40

Trabzon'un Ortahisar İlçesi'ne bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki dik arazideki çalılık alanda örtü yangını çıktı.

Trabzon'un Ortahisar İlçesi'ne bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki dik arazideki çalılık alanda örtü yangını çıktı.

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Akyazı Mahallesinde bulunan stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçtaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle bu gece yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 3 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürürken yangının çıkış nedeni de araştırılıyor. - TRABZON

Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını
Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını
Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını
Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını
Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını
Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 00:50:34. #1.15#
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