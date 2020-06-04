Son dakika haberi | TRABZON Özlem, sokak aralarında tanıştığı futbolda, antrenör oldu
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Son dakika haberi | TRABZON Özlem, sokak aralarında tanıştığı futbolda, antrenör oldu

Son dakika habere göre Özlem, sokak aralarında tanıştığı futbolda, antrenör olduTRABZON'da mahalle aralarında kardeşleriyle oynayarak başladığı futbolda profesyonel takımlarda forma giydikten sonra kariyerine antrenör olarak devam eden Özlem Önder (38), erkek meslektaşlarıyla yarışıp, geleceğin yıldız...

04.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:43

Özlem, sokak aralarında tanıştığı futbolda, antrenör oldu

TRABZON'da mahalle aralarında kardeşleriyle oynayarak başladığı futbolda profesyonel takımlarda forma giydikten sonra kariyerine antrenör olarak devam eden Özlem Önder (38), erkek meslektaşlarıyla yarışıp, geleceğin yıldız adaylarını yetiştiriyor.

Kentte, 9 yaşında mahalle aralarında 4 erkek kardeşiyle oynayarak ilk adımı attığı futbolda profesyonel olarak Trabzonspor, Karadeniz Ereğli, İdmanocağı, Orduspor'un yanı sıra kadın milli takım formalarını da giyen Özlem Önder, kariyerine antrenör olarak devam ediyor. Önder, Soğuksuspor altyapı kategorilerinde ve futbol okulunda minik sporcuları geleceğe hazırlıyor. Trabzon'un ilk aktif kadın futbol antrenörü de olan Önder, minik futbolcularla yakından ilgilenirken, işine gösterdiği özveriyle, sporcu velilerinin de takdirini topluyor.

'ÖNCE FUTBOLCU SONRA ANTRENÖR OLDUM'

Futbola küçük yaşlarda sokak aralarında kardeşleriyle oynayarak adım attığını anlatan Özlem Önder, '4 erkek, 2 kız toplam 6 kardeşiz. Ağabeylerimle, kardeşimle sokakta oynaya oynaya futbola başladım. Onların hiçbiri futbolcu olmadı, hatta maç dahi izlemezler. Ben ise takıma yazıldım. Trabzonspor'da şampiyonluklar yaşadım, Şampiyonlar Ligi ve Milli takımlara gittim. Daha sonra Karadeniz Ereğli, Orduspor, İdmanocağı'nda forma giydim. Futbolu bıraktıktan sonra futbol okulunda yavaş yavaş antrenör olarak işin içine girmek istedim. 5 yıldır futbol okulunda görev yapıyorum. Burada başladıktan sonra Soğuksuspor'da küçük yaş gruplarını da çalıştırmaya başladımö dedi.

'İLK GÖREN ŞAŞIRIYOR'

İlk başta veliler geldiğinde karşılarında kadın antrenörü görünce şaşırdıklarını kaydeden Önder, 'Bir erkeğin verebileceklerini verebilir mi' O tecrübesi var mı? Acaba ne verebilir?? diye farklı bir tepki alıyorsunuz ama saha içinde yaptığınız çalışmalarla 'Hocam biz bu kadarını beklemiyorduk. Çok yanlış düşünmüşüz. Çoğu antrenörden artınız var' diyenler oluyor ve bu beni mutlu ediyor. İnşallah benim ardımdan da kadın arkadaşlar gelir. Bende o yadırgamayı yapıyorlar, sonradan gelip tebrik ediyorlar ama benden sonrakilere bunu yapamayacaklar. Haftanın 7 günü antrenmana çıkıyorum. Bıkmadım. Farklı bir duygu. Bunu anca yaşayan bilir. Aileler de bana destek oluyor" diye konuştu.

SPORCU VE VELİLERİ MEMNUN

6 yaşından beri futbol oynadığını söyleyen Eyüp Kırcı, "İlk defa kadın bir antrenörüm oldu. Çok iyi bir antrenör" derken, Taha Doruk Kara ise, "Hocamla birlikte çok mutluyum. Espiri yapıldığında güler ama ciddi olunacak yerde de ciddi olur" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLAR ARGO KELİMLER KULLANMIYOR'

Sporcu velisi Sibel Sezgin Engin de çocukların psikolojisinden çok iyi anladığını anlatarak "Onlara nerede nasıl davranılması gerektiğini çok iyi biliyor. Biz bazı velilerle sorumlulara hocamızın önümüzdeki yıl da devam etmesi için özel istekte bulunduk. Kendisinden çok memnunuzö derken, veli Murat Gülay ise, "Çocuğumuzu gönderdik. Hocamızın kadın olduğunu bilmiyorduk. Araştırdıktan sonra memnun kaldık. Çocuklarla da iyi ilgileniyor, burada anne baba görevi yapıyor. Çocuklar da kadın antrenör olduğu için argo kelimeleri çok kullanmıyor. Bu da bizim için artı. Kadın antrenör görünce farklı yorumlar geliyor ama sonradan onlar da hak veriyor. Sonuçta bu bir spor. Kadın erkeği artık yok. Kadın futbol takımları, hakemleri var, antrenör neden olmasın? Özlem hoca da bunu gayet iyi başarıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | TRABZON Özlem, sokak aralarında tanıştığı futbolda, antrenör oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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