Son dakika haberi: TRABZON Of'ta sel ve heyelan 1 ölü Gelen son dakika haberlerine göre Of'ta sel ve heyelan: 1 ölüTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonucu Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonucu Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Kaynak: DHA