Son dakika haberi: TRABZON Of'ta sel ve heyelan 1 ölü
Gelen son dakika haberlerine göre Of'ta sel ve heyelan: 1 ölüTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonucu Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
14.08.2020 19:00 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:05
Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonucu Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA