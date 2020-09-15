Son dakika haberi: Trabzon İl Hıfzısıhha Kurulundan, eğlence mekanlarına yönelik karar Son dakika habere göre Trabzon İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik ilave tedbirler alındı.

Trabzon İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik ilave tedbirler alındı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleşen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, alınan kararlar doğrultusunda Kovid-19 salgını kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ve kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü işletmelerinin bazılarının ilgili belediyelere başvurarak faaliyet konularını değiştirdikleri veya mevcut ruhsatlarına tali faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine devam ettikleri bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda, ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ana faaliyet konusunu değiştirerek kafe, restoran, lokanta olarak faaliyet göstermek istemeleri durumunda iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik çerçevesinde eski ruhsatının iptal edilip yeniden ruhsatlandırma işlemi yapılmasına karar verildi.

Faaliyet alanını değiştiren iş yerlerine yönelik denetimlerin yoğunlaştırılması vurgulanan açıklamada, denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde derhal kapatılacağı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ek 3'ncü maddesi çerçevesinde ayrıca işlem yapılacağı bildirildi.

Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten işyerlerinin çalışmasına izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılarak adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA