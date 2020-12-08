Son dakika haberi | Yoğun yerlerde vatandaşa HES kodu sorulmaya başlandı
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Son dakika haberi | Yoğun yerlerde vatandaşa HES kodu sorulmaya başlandı

08.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:52

Son dakika haberi: Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ile Kahramanmaraş Caddesi'nde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başlatıldı.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ile Kahramanmaraş Caddesi'nde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği, hareketliliğin en yoğun olduğu bölgelerden Ortahisar ilçe merkezindeki Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde HES kodu uygulamasına geçildi.

Polis ekiplerince, Valilik koordinasyonunda yürütülen uygulama kapsamında Uzun Sokak ile Kahramanmaraş Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına yayalar için denetim noktaları oluşturuldu.

Bariyer yerleştirilen noktalarda denetim yapan polisler, HES kodu bulunmayan vatandaşların geçişine izin vermedi. Ekipler, bazı vatandaşların HES kodu oluşturmasına yardımcı oldu.

Denetim nedeniyle kontrol noktalarının önünde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Ümit Saldık, AA muhabirine, uygulamayı doğru bulduğunu, salgınla mücadele döneminde herkesin tedbirlere azami ölçüde dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Yusuf Demir ise HES kodu uygulamasının artık günlük hayatın bir parçası olduğunu belirtti, yapılan bu tür denetimlerin salgınla mücadelede önemli olduğunu dile getirdi.

Kentte bir süredir, Adalet Sarayı ve Bölge İdare Mahkemesi ile alışveriş merkezlerine de HES kodu ile giriliyor.

Son dakika haberi | Yoğun yerlerde vatandaşa HES kodu sorulmaya başlandı
Son dakika haberi | Yoğun yerlerde vatandaşa HES kodu sorulmaya başlandı
Son dakika haberi | Yoğun yerlerde vatandaşa HES kodu sorulmaya başlandı
Son dakika haberi | Yoğun yerlerde vatandaşa HES kodu sorulmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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