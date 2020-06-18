Son dakika haberi... Trabzon'da yılanlar deniz kenarına kadar indi
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Son dakika haberi... Trabzon'da yılanlar deniz kenarına kadar indi

Son dakika gelişmesine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde her gün yüzlerce belki de binlerce kişinin yürüyüş yaptığı sahilde bankların arasında giren bir yılan görenleri hayrete düşürdü.

Son dakika haberi... Trabzon'da yılanlar deniz kenarına kadar indi
18.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:41

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde her gün yüzlerce belki de binlerce kişinin yürüyüş yaptığı sahilde bankların arasında giren bir yılan görenleri hayrete düşürdü. Sahilde yürüyüş yaptığı sırada bankların arasına giren yılanı gören bir bayan o anları cep telefonu ile kaydetti.

Türkiye'nin genelinde bu yaz bir çok il merkezleri ve kırsal alanda yılan görülme vakalarında ciddi artış yaşandı. Uzmanlar her ne kadar bu konuyla ilgili çeşitli açıklamalar ve farklı fikirler öne sürseler de kimse bunun tam olarak cevabını bulamıyor. Bu yaz yılan sokması sonucu ilk kez ölüm vakasının yaşandığı il olan Trabzon ikinci yılan şokunu yaşarken, belki de ilk kez Trabzon sahilinde denize 50 metre mesafede bir yılan görüntülendi.

Ortahisar ilçesi Beşirli mahallesinde bulunan yürüyüş yolunda duvarı tırmanan yılan ahşap oturma banklarının altına girerek gözden kayboldu. Deniz kenarına kadar inen yılanlar nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşarken, o anlar yürüyüşe çıkan bir bayan tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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