Son dakika haberi! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı

AA, Hakan Burak Altunöz - Güncel
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Son dakika haberi! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maçka ilçesindeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, dedektör köpeklerle Oğulağaç Mahallesi'ndeki eve düzenledikleri operasyonda 850 gram tütünle karıştırılmış sentetik kannabinoid, 700 gram kubar esrar, bir kurusıkı tabanca ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.Ç. (61) ile oğlu S.Ç'nin (31) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Trabzon, Güncel, Haberler

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