Son dakika haberi: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir oteldeki 4 kişinin konakladıkları odada, üzerlerinde ve eşyalarında arama gerçekleştirildi.

Aramalarda iki parça halinde 2,39 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay