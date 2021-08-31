Son dakika haberi: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir oteldeki 4 kişinin konakladıkları odada, üzerlerinde ve eşyalarında arama gerçekleştirildi.

Aramalarda iki parça halinde 2,39 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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