Son dakika haberi: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik "Gençlik Operasyonu" adıyla bazı adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 715,42 gram kubar esrar, 426,31 gram bonzai, 233,83 gram tütün, 1 hassas terazi, 31 fişek ile 22 bin 925 lira, 540 dolar ve 50 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay