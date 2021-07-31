Son dakika haberi | Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Trabzon'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yomra ilçesinde H.G'nin evinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, 1797 uyuşturucu hap, 2 kilo 315 gram kınayla karıştırılmış bonzai, 1 kilo 970 gram skunk ile uyuşturucu hazırlama ve paketlemede kullanılan öğütücü, hassas terazi, alüminyum folyo ve çok sayıda kilitli plastik poşet ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 lira ile 5 dolara el konuldu, H.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı