Son dakika haberi... Trabzon'da terastan düşen görme engelli 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Trabzon'da terastan düşen görme engelli 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Trabzon'da terastan düşen görme engelli 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Trabzon'da, 6 katlı apartmanın terasından düşen görme engelli kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Trabzon'da, 6 katlı apartmanın terasından düşen görme engelli kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'ndeki bir apartmanın terasında bulunan N.D (9), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çocuğun düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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