Son dakika haberi... Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 296 kişiye para cezası uygulandı
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Son dakika haberi... Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 296 kişiye para cezası uygulandı

01.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:03
Son dakika haberi... Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 296 kişiye para cezası uygulandı

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 296 kişiye 769 bin 672 lira ceza kesildi.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 296 kişiye 769 bin 672 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maske, mesafe, temizlik. Normalleşme sürecimiz, tedbirlerde kararlı olmamıza bağlı." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 296 kişiye toplam 769 bin 672 lira ceza verildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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