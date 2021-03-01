Son dakika haberi... Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 296 kişiye para cezası uygulandı

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 296 kişiye 769 bin 672 lira ceza kesildi.