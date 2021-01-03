Son dakika haberi... Trabzon'da sobadan çıkan yangında yaşlı adam öldü
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Son dakika haberi... Trabzon'da sobadan çıkan yangında yaşlı adam öldü

03.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:30
Son dakika haberi... Trabzon'da sobadan çıkan yangında yaşlı adam öldü

Son dakika haberler... Trabzon'un Tonya ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı adam hayatını kaybetti.

Trabzon'un Tonya ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalınçam Mahallesi'nde bir evde soba nedeniyle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında, evde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Hüseyin Yılmaz hayatını kaybetti.

Hüseyin Yılmaz'ın cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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