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Son dakika haberi... Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Son dakika haberler... Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kalkınma Mahallesi Çinili Sokak'ta iki esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlılardan biri üzerindeki tabancayla çevreye ateş açtı.

Kurşun isabet eden C.K. ağır yaralandı.

C.K, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Öte yandan çevredeki bazı araçlara da kurşun isabet etti.

Son dakika haberi... Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Son dakika haberi... Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Son dakika haberi... Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Son dakika haberi... Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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