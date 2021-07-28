Son dakika haberi... Trabzon'da retina yırtılmasına bağlı görme kaybı yaşayan hasta başarılı operasyonla sağlığına kavuştu

Son dakika haberler: Trabzon'da, retina yırtılmasına bağlı görme kaybı yaşayan 57 yaşındaki hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesindeki başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Trabzon'da, retina yırtılmasına bağlı görme kaybı yaşayan 57 yaşındaki hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesindeki başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da yaşayan 57 yaşındaki bir erkek hasta, bir süre önce görme fonksiyonlarında azalma yaşaması üzerine KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğine başvurdu.

Burada Prof. Dr. Hidayet Erdöl tarafından yapılan muayenede, hastanın gözünün üst kısmında yırtılmaya bağlı retina dekolmanı ve görme fonksiyonlarında yüzde 99'luk kayıp olduğu tespit edildi.

Yapılan ultrasonografi ve Optik Kehorans Göz Tomografisi (OCT) incelemesinde, hastanın gözünün retinasının renkli ve hassas görme bölgesi olarak nitelenen maküladan ayrıldığı, görme fonksiyonlarında ciddi seviyede azalma yaşandığı saptandı.

Bunun üzerine bir gün sonra ameliyata alınan hastanın retinası yapıştırılarak yırtık etrafına lazerle müdahale edildi.

Operasyondan bir hafta sonraki kontrollerde hastanın retinasının yapışmış olduğu, görme fonksiyonlarının yüzde 60 seviyesine yükseldiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik