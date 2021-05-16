Son dakika haberi... Trabzon'da polis ekipleri silahlı soygun tatbikatı yaptı
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Son dakika haberi... Trabzon'da polis ekipleri silahlı soygun tatbikatı yaptı

Son dakika haberi... Trabzon'da polis ekipleri silahlı soygun tatbikatı yaptı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Trabzon'da polis ekiplerince "tam kapama harekatı" adı altında silahlı soygun tatbikatı gerçekleştirildi.

Trabzon'da polis ekiplerince "tam kapama harekatı" adı altında silahlı soygun tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve 120 personelin katılımıyla yapılan tatbikatta, senaryo gereği Ortahisar ilçesinde bulunan PTT şubesinde soygun ihbarı alındı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı.

Ekipler, soygunu gerçekleştirerek olay yerinden araçla kaçan temsili 2 şüpheliyi yakalamaya çalıştı.

Kısa süre sonra Karşıyaka kavşağında ekipler tarafından kapan atılarak lastikleri patlatılan araç durduruldu.

Ekipler, maske takan şüphelileri senaryo gereği etkisiz hale getirerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, bir miktar para ve 2 silah bulundu.

Çevredeki vatandaşların ise tatbikatın gerçekleştiği anları, evlerinin balkon ve camlarından heyecanla izlediği görüldü.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, tatbikat sonrası gazetecilere, tam kapanmanın uygulandığı son günde "tam kapama harekatı" adını verdikleri tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ocak-Nisan 2021'deki asayiş olaylarını geçen yılın ilk 4 ayıyla karşılaştırarak değerlendiren Alper, ele geçirilen silah, uyuşturucu madde, fuhuş, kumar, hırsızlık, kasten yaralama, aranan şahıs ve kayıp olaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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