Son dakika haberi! Trabzon'da örtü yangını
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Son dakika haberi! Trabzon'da örtü yangını

13.12.2020 23:16 | Son Güncelleme: 13.12.2020 23:20
Son dakika haberi! Trabzon'da örtü yangını

Gelen son dakika haberlerine göre TRABZON'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'ndeki çalılık alanda örtü yangını çıktı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'ndeki çalılık alanda örtü yangını çıktı. Ekipler, ormanlık alana yakın bölgedeki yangına müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Sarıca Mahallesi'nde, saat 22: 00 sıralarında çalılık alanda örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle ekiplerin yangına güçlükle müdahale ettiği bildirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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