Son dakika haberi: Trabzon'da omuriliğine saplanan "yorgun mermi"yle ölen çocuk için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'da omuriliğine "yorgun mermi" saplanarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki çocuk için cenaze töreni yapıldı.

Trabzon'da omuriliğine "yorgun mermi" saplanarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki çocuk için cenaze töreni yapıldı.

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ortahisar ilçesinin Yeşilbük Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Vali İsmail Ustaoğlu da katıldı.

Vali Ustaoğlu, fındık toplarken yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Emir Yuşa Atıcı'nın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Törenin ardından çocuğun naaşı defnedilmek üzere cenaze nakil aracıyla İstanbul'a gönderildi.

İstanbul'dan dedesini ziyarete gelen 15 yaşındaki Atıcı, mahalledeki fındık bahçesinde bulunduğu sırada "yorgun mermi"nin sağ kulağının arkasından girip omuriliğine saplanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk