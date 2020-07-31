Son dakika haberi | Trabzon'da kurban pazarlarında yoğunluk
Son dakika güncel haberi... Trabzon'da kurulan kurban pazarlarında, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yoğunluk yaşanıyor.
31.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:32
Trabzon'da kurulan kurban pazarlarında, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yoğunluk yaşanıyor.
Bayram namazının ardından vatandaşlar, sabah saatlerinde kurban kesim alanlarına giderek kurbanlıklarını kesti.
Kimi vatandaşlar ise fiyatların düşeceği umuduyla kurbanlık almayı bayramın birinci gününe bıraktı.
Bayramın birinci günü sabah saatlerinde kurban pazarına gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlık aradı.
Vatandaşlar, sıkı pazarlıkların ardından aldıkları kurbanlıklarını kesim alanlarına götürerek kesti.
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Kaynak: AA