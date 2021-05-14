Son dakika haberi | Trabzon'da küçük çocuğun ölümden kıl payı kurtulduğu kazadaki tırın şoförü o anları anlattı

Son dakika haber... Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşanan ve 6 yaşındaki Yusuf Duha K.'nin bisikletiyle ölümden kıl payı kurtulduğu kazadaki tırın şoförü o anları anlattı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşanan ve 6 yaşındaki Yusuf Duha K.'nin bisikletiyle ölümden kıl payı kurtulduğu kazadaki tırın şoförü o anları anlattı.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Akçaabat'ta gerçekleşen ve izleyenlerin yüreklerinin ağza geldiği kazada evlerinin altında vakit geçirmek için bisiklet süren 6 yaşındaki Yusuf Duha K., bisikletin kontrolünü kaybedince karayoluna fırlamış ve o sırada seyir halinde olan Ahmet Arıcan idaresindeki 53 DY 780 plakalı tırın altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde son anda kurtulmuştu.

Şans eseri kazadan yara almadan kıl payı kurtulan küçük çocuk büyük bir korkuyla ayağa kalkıp akrabalarına koşmuş ve hastanedeki kontrolünde herhangi bir sağlık probleminin olmaması büyük sevinç yaşanmasına neden olmuştu.

Dikkatiyle büyük bir faciayı önleyen 40 yaşındaki şoför Ahmet Arıcan kaza anını anlattı. Küçük çocuğun zikzak çizerek bir anda yola atladığını söyleyen Arıcan, "Gürcistan'a yük getiriyordum. Kazanın olduğu yerden biraz önce trafik ışıkları vardı. Yeşil yanıyordu. Yavaşça ışıkları geçtim. Arkamda 2 tane Özbek plakalı tır vardı. Tüm dikkatimi yola vermiştim. Zikzak ede ede yola çıktığını gördüm. Bir anda önüme fırladı. 60-65 kilometre hızım vardı. Aniden frene basarak sola kırdım. Bisikletin tekeri benim tekerime çarptı. Hemen dörtlüleri yakarak sağ şeride geçtim. Tırdan indim. Arkadan gelen tırlara dur işareti yaparak onları da durdurdum" dedi.

Yaşadığı kazanın etkisiyle gece uyuyamadığını belirten Arıcan, "Allah çocuğu da beni de ailelerimize bağışladı. Verilmiş sadakalarımız varmış. Çocuğun dedesiyle ve ailesiyle sürekli görüşerek durumu hakkında bilgi alıyorum. Çok şükür durumu iyi. Ona bir şey olmaması hepimizi rahatlattı. Trabzon'dan ilk geçeceğim seferde ailenin yanına uğrayıp çocuğu göreceğim. Allah herkesi böyle kazalardan korusun" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı