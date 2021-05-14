Son dakika haberi | Trabzon'da küçük çocuğun ölümden kıl payı kurtulduğu kazadaki tırın şoförü o anları anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi | Trabzon'da küçük çocuğun ölümden kıl payı kurtulduğu kazadaki tırın şoförü o anları anlattı

Son dakika haberi | Trabzon'da küçük çocuğun ölümden kıl payı kurtulduğu kazadaki tırın şoförü o anları anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşanan ve 6 yaşındaki Yusuf Duha K.'nin bisikletiyle ölümden kıl payı kurtulduğu kazadaki tırın şoförü o anları anlattı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşanan ve 6 yaşındaki Yusuf Duha K.'nin bisikletiyle ölümden kıl payı kurtulduğu kazadaki tırın şoförü o anları anlattı.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Akçaabat'ta gerçekleşen ve izleyenlerin yüreklerinin ağza geldiği kazada evlerinin altında vakit geçirmek için bisiklet süren 6 yaşındaki Yusuf Duha K., bisikletin kontrolünü kaybedince karayoluna fırlamış ve o sırada seyir halinde olan Ahmet Arıcan idaresindeki 53 DY 780 plakalı tırın altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde son anda kurtulmuştu.

Şans eseri kazadan yara almadan kıl payı kurtulan küçük çocuk büyük bir korkuyla ayağa kalkıp akrabalarına koşmuş ve hastanedeki kontrolünde herhangi bir sağlık probleminin olmaması büyük sevinç yaşanmasına neden olmuştu.

Dikkatiyle büyük bir faciayı önleyen 40 yaşındaki şoför Ahmet Arıcan kaza anını anlattı. Küçük çocuğun zikzak çizerek bir anda yola atladığını söyleyen Arıcan, "Gürcistan'a yük getiriyordum. Kazanın olduğu yerden biraz önce trafik ışıkları vardı. Yeşil yanıyordu. Yavaşça ışıkları geçtim. Arkamda 2 tane Özbek plakalı tır vardı. Tüm dikkatimi yola vermiştim. Zikzak ede ede yola çıktığını gördüm. Bir anda önüme fırladı. 60-65 kilometre hızım vardı. Aniden frene basarak sola kırdım. Bisikletin tekeri benim tekerime çarptı. Hemen dörtlüleri yakarak sağ şeride geçtim. Tırdan indim. Arkadan gelen tırlara dur işareti yaparak onları da durdurdum" dedi.

Yaşadığı kazanın etkisiyle gece uyuyamadığını belirten Arıcan, "Allah çocuğu da beni de ailelerimize bağışladı. Verilmiş sadakalarımız varmış. Çocuğun dedesiyle ve ailesiyle sürekli görüşerek durumu hakkında bilgi alıyorum. Çok şükür durumu iyi. Ona bir şey olmaması hepimizi rahatlattı. Trabzon'dan ilk geçeceğim seferde ailenin yanına uğrayıp çocuğu göreceğim. Allah herkesi böyle kazalardan korusun" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Son dakika haberi | Trabzon'da küçük çocuğun ölümden kıl payı kurtulduğu kazadaki tırın şoförü o anları anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika 3. sayfa: Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini vurarak intihar etti
Son dakika 3. sayfa: Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini vurarak intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Adem Ljajic Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Trabzon'da küçük çocuğun ölümden kıl payı kurtulduğu kazadaki tırın şoförü o anları anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 17:24:45. #1.16#

title