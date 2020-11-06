Son dakika haberi! Trabzon'da korkutan yangın
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Son dakika haberi! Trabzon'da korkutan yangın

06.11.2020 18:40 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:45
Son dakika haberi! Trabzon'da korkutan yangın

Bir son dakika haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 100. Yıl Parkı'nda kesilen ağaç dallarının toplandığı alanda yangın çıktı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 100. Yıl Parkı'nda kesilen ağaç dallarının toplandığı alanda yangın çıktı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 100. Yıl Parkı'nda geçtiğimiz günlerde temizleme çalışması yapan belediye ekipleri, ağaç dallarını kurutmak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kavşağında bulunan köprünün altında topladı. Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ağaç dallarının bırakıldığı alanda yangın çıktı. Kuruyan ağaç dallarında alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu dumanla kaplandı. Polis ekipleri tesisler kavşağını kontrol amaçlı ulaşıma kapatırken, kuruyan ağaç dalları nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti. Parktaki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Son dakika haberi! Trabzon'da korkutan yangın
Son dakika haberi! Trabzon'da korkutan yangın
Son dakika haberi! Trabzon'da korkutan yangın
Son dakika haberi! Trabzon'da korkutan yangın
Son dakika haberi! Trabzon'da korkutan yangın
Son dakika haberi! Trabzon'da korkutan yangın
Son dakika haberi! Trabzon'da korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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