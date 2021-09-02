Son dakika haberi... Trabzon'da jandarmadan 29 adrese eş zamanlı silah operasyonu
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Son dakika haberi... Trabzon'da jandarmadan 29 adrese eş zamanlı silah operasyonu

Son dakika haberi... Trabzon'da jandarmadan 29 adrese eş zamanlı silah operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından 29 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 4 tabanca ve 166 adet fişek ele geçirildi.

Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından 29 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 4 tabanca ve 166 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dolaylı Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç. (49), K.B. (49) ve A.B. (74) isimli şahısların evlerine yapılan operasyonda 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 112 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yeşilbük Mahallesi'nde ikamet eden G.K. (46) isimli şahsa ait evde de yapılan aramada 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ile 54 adet 7.65 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi... Trabzon'da jandarmadan 29 adrese eş zamanlı silah operasyonu - Haberler
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