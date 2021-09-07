Trabzon'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Trabzon'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 47 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 47 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tonya ilçesi Kayacan Mahallesi'nde ikamet eden M.Y. (28) ve R.Y.'nin (27) ev ve eklentilerinde yapılan aramada 32 gram kubar esrar, 2 adet bong uyuşturucu madde içme aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 29 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Hayrat ilçesi Taflancık Mahallesi'nde de G.Ö. (34) isimli şahsın kullandığı aracı durduran jandarma ekipleri, araçta yaptıkları arama 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Diego Marcao Max Meyer Burak Elmas Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Trabzon'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 21:51:54. #1.14#

title