Son dakika: Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara pandemi cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara pandemi cezası

Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre TRABZON'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri için polis ekiplerince gözaltına alınan 12 kişi, savcılık talimatıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

TRABZON'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri için polis ekiplerince gözaltına alınan 12 kişi, savcılık talimatıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. 12 kişiye, ayrıca salgın tedbirleri ve kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 37 bin 800 lira cezası uygulandı.

Kentte 2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde toplanan çoğu üniversite öğrencisi grup, dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Atatürk Alanı'na kadar yürümek istedi. Polisin, grubun yürüyüş yapmasına izin vermemesi üzerine tartışma çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği gruptan 12 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılan 12 kişiye, ayrıca salgın tedbirleri ve kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 37 bin 800 lira ceza da uygulandı.


Son dakika: Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara pandemi cezası
Son dakika: Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara pandemi cezası
Son dakika: Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara pandemi cezası
Son dakika: Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara pandemi cezası
Son dakika: Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara pandemi cezası
Son dakika: Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara pandemi cezası
Son dakika: Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara pandemi cezası
Son dakika: Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara pandemi cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza
Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı
Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı
Sigara dumanı yüzünden tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döktü
Sigara dumanı yüzünden tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Ebru Gündeş Özcan Deniz Hakan Sabancı
Spor Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara pandemi cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 11:33:47. #1.15#

title