Son dakika haberi! Trabzon'da izinsiz 1 Mayıs eylemine polis müdahale etti: 9 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz eylem yapan 9 kişilik gruba polis ekipleri müdahale etti.