Son dakika haberi... Trabzon'da inşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti

Trabzon'da inşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesindeki bir inşaatın 9'ncu katına vinçle malzeme çeken Halil İbrahim Bakır (38), bu sırada dengesini kaybederek düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Bakır'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına sevk edildi.

Öte yandan, Bakır'ın malzeme çektiği vinçte dün elektrik kaçağı yaşandığı ve sorunun giderildiği iddia edildi.

Bakır'ın inşaattan düşmeden kısa süre önceki görüntüleri ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik