Son dakika haberi! Trabzon'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 103 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Trabzon'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 103 kişiye ceza

21.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:20
Son dakika haberi! Trabzon'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 103 kişiye ceza

Son dakika haber: Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 103 kişiye ceza kesildi.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 103 kişiye ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 103 kişiye 243 bin 770 lira idari para cezası verildiğini belirtti.

Ustaoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadelede tedbirlere uyulmadığı sürece başarılı olunamayacağına dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Celal Adan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serdar Ortaç Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Mauricio Lemos Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız İzmir İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Trabzon'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 103 kişiye ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:21:21. #1.14#
title