Son dakika haberi... Trabzon'da fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.

Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Sanayi Mahallesi'ndeki bir pansiyona operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kadın, sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.

Pansiyon sahibi ve işletmecisi hakkında ise "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik