Son dakika haberi... Trabzon'da fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Trabzon'da fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Trabzon'da fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.

Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Sanayi Mahallesi'ndeki bir pansiyona operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kadın, sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.

Pansiyon sahibi ve işletmecisi hakkında ise "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Müge Anlı Tuğba Özay Deniz Akkaya
Spor Muslera Eda Erdem Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Trabzon'da fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 11:55:28. #1.14#

title