Son dakika haberi | Trabzon'da fırının imalat bölümünde kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi
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Son dakika haberi | Trabzon'da fırının imalat bölümünde kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi

Son dakika haberi | Trabzon'da fırının imalat bölümünde kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Trabzon'da fırının imalat bölümünde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye para cezası verildi.

Trabzon'da fırının imalat bölümünde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, Ortahisar ilçesindeki fırına operasyon düzenledi.

Operasyonda fırının imalat bölümünde kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

Kumar oynatılan fırın mühürlenerek kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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