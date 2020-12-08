Son dakika haberi! Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 443 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Trabzon'da jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 443 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 443 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç işlenmesinin önlenmesi, suça karışanların tespiti ve yakalanması maksadıyla kasım ayı genel asayiş uygulaması kapsamında 470 olaya müdahale etti.

Uygulamalarda, 16'sı geçmiş dönemlerde olmak üzere 451 faili meçhul olay aydınlatılırken meydana gelen olaylarda 443 şüpheli yakalandı, 9 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, kayıp olarak aranan 2 kişi bulunarak ailelerine, şüpheli 4 yabancı uyruklu ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 4 kilo 578 gram kubar esrar, 225 gram toz esrar, 38 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 8 tabanca, 7 av tüfeği, hırsızlık malı otomobil, 55 litre etil alkol ve 1700 lira kumar parası ele geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurullara uymayan 269 kişiye toplam 547 bin 350 lira, bir konaklama tesisine ise veri göndermemekten dolayı 9 bin 12 lira ceza uygulandı. Ayrıca, Kovid-19 kurallarına riayet etmedikleri gerekçesi ile 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yol kontrol ve arama faaliyetleri kapsamında, 54 bin 800 kişi ve 5 bin 95 araç sorgulandı. Bu kapsamda 81 kişi ve 3 araçla ilgili işlem yapıldı.

Trafik timlerince 43 bin 332 araç kontrol edilip eksiklikleri nedeniyle 920 sürücüye 328 bin 62 lira ceza uygulandı. Kontroller sırasında 320 araç trafikten men edildi, 49 sürücünün de belgesi geri alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan