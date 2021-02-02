Son dakika haberi | Trabzon'da apartmanın bodrum katında yangın çıktı
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Son dakika haberi | Trabzon'da apartmanın bodrum katında yangın çıktı

02.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:46
Son dakika haberi | Trabzon'da apartmanın bodrum katında yangın çıktı

Son dakika haberleri... Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

Erdoğdu Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki odunlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladıı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, apartman sakinleri de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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