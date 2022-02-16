Son dakika haberi: TRABZON'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDAN HIRSIZLIK KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberi: TRABZON'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre TRABZON'un Ortahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna ait marketten yiyecek ve içecek çalan 5 şüpheli yakalandı.

TRABZON (DHA) - TRABZON'un Ortahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna ait marketten yiyecek ve içecek çalan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalıncak Mahallesinde bir akaryakıt istasyonuna ait marketten yiyecek ve içecek malzemeleri çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Olayın meydana geldiği akaryakıt istasyonu ve yakınlarındaki güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyen ekipler, 5 şüpheliyi tespit etti. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışma ve araştırma sonucu tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. C.K.(19), E.K. (31), A.K. (20) ve H.İ.K. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi: TRABZON'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Son dakika haberi: TRABZON'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Son dakika haberi: TRABZON'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Akaryakıt, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Haberler

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