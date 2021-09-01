Son dakika haberi... Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Trabzon'un Of ilçesinde 3 kızını silahla vurarak öldüren kişi, adliyeye sevk edildi.

Trabzon'un Of ilçesinde 3 kızını silahla vurarak öldüren kişi, adliyeye sevk edildi.

İlçeye bağlı Uluağaç Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kızları Y.G. (10), H.G. (7) ve E.B.G'yi (4) tabancayla vurarak öldüren E.G'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen E.G, daha sonra Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Adliye girişinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındığı, zanlı E.G'ye çelik yelek giydirildiği gözlendi.

Of ilçesinde müezzin olarak görev yaptığı öğrenilen E.G, henüz belirlenemeyen nedenle 3 kızını tabancayla vurarak öldürdükten sonra 112 Acil Servisi arayıp, kızlarını vurduğunu söylemiş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede çocukların öldüğü belirlenmişti.

Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı
Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı
3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu (2)
3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Meral Akşener Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Ferhan Şensoy Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Ali Öztürk Ünal Karaman Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 14:21:12. #1.14#

title