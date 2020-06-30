Son dakika haberi... Trabzon Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına destekleri sürüyor
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Son dakika haberi... Trabzon Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına destekleri sürüyor

Son dakika güncel haberi... Trabzon Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına destekleri devam ediyor.

Son dakika haberi... Trabzon Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına destekleri sürüyor
30.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:02

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına destekleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, Kovid-19 salgınının başından itibaren sahipsiz hayvanların aç kalmaması için yoğun çalışma yürüttüğü belirtildi.

Belediyenin, normalleşme sürecinde de tedbirleri elden bırakmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sevimli dostlarımızı hiçbir durumda yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarıyla takdir topluyor. Pandemi süresince mesaisinin büyük bölümünü sahipsiz hayvanlara ayıran Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, normalleşme sürecinde de çalışmalarını aksatmıyor. Ekipler, şehir genelinde yürüttüğü sahipsiz hayvanları besleme çalışmalarına devam ediyor."

"Sahipsiz canlara her zaman öncelik verdik"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sahipsiz canlara her zaman öncelik verdiklerini ifade etti.

Ekiplerin bu yönde yoğun çalışma gerçekleştirdiğine dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Sevimli dostlarımıza yönelik çalışmalar her zaman önceliklerimiz arasında. Ekiplerimiz şehir merkezi ve tüm ilçelerde tek bir canımızın bile besin bulmakta sıkıntı yaşamaması adına yoğun gayret gösteriyor. Sadece herkesin evlere kapandığı pandemi tedbirleri boyunca değil, içerisinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

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Kaynak: AA

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