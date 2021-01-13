Son dakika haberi | Trabzon Arsin OSB Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı

Son dakika gündem haberine göre Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB), "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kriter ve sorumlulukları yerine getirerek "Sıfır Atık Belgesi" almaya hakkı kazandı.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB), "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kriter ve sorumlulukları yerine getirerek "Sıfır Atık Belgesi" almaya hakkı kazandı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması süreçlerini içine alan Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurarak temel seviye Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Açıklamada, proje kapsamında hizmet binasındaki katlara kağıt, plastik, metal, cam, organik ve geri dönüşemeyen evsel atık kumbaraları yerleştirdiği, personelin masa altlarında bulunan bireysel çöp kovaları kaldırılarak katlarda yer alan ayrıştırma kumbaraları kullanılmaya başlandığı, biriktirilen atıkların bertaraf ve geri dönüşüm için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara teslim edildiği belirtildi.

Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Sıfır Atık Projesi'nin tüm süreçlerini tamamlayarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandıklarını, geri dönüşüm alanında toplumsal bilinci yaygınlaştırmak için bu ve benzeri projelerde her zaman gerekli hassasiyeti gösterecekleri ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan