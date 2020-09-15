Son dakika haberi! Toyota ve Yandex'in kazaları önlemeye yönelik projesi devam ediyor
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Son dakika haberi! Toyota ve Yandex'in kazaları önlemeye yönelik projesi devam ediyor

Son dakika haberi... Toyota'nın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de trafik kazalarını önleme konusunda Yandex Navigasyon iş birliği ile başlattığı ancak pandemi nedeniyle ara verilen kazaları önlemeye yönelik projesi kaldığı yerden devam ediyor.

Son dakika haberi! Toyota ve Yandex'in kazaları önlemeye yönelik projesi devam ediyor
15.09.2020 16:29 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:33

Toyota'nın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de trafik kazalarını önleme konusunda Yandex Navigasyon iş birliği ile başlattığı ancak pandemi nedeniyle ara verilen kazaları önlemeye yönelik projesi kaldığı yerden devam ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın sosyal sorumluluk yaklaşımıyla sürücülerin de ortak edildiği bu proje kapsamında güvenli sürüş ve trafik kurallarına harfiyen uyan sürücüler, hız limitlerini aşmamaya teşvik ediliyor.

15 Ekim 2020'de saat 22.00'de sona erecek proje bitiminde bir şanslı kişi, çekilişle Yeni Toyota Corolla Hatchback'in sahibi olacak.

"İnsan Hayatına" verdiği önemle bugüne kadar trafik kazalarını önleme konusunda araçlarında en yeni teknolojilere yer veren Toyota, Türkiye'de hala kanayan bir yara olmaya devam eden sürücü kaynaklı trafik kazalarını en aza indirmeyi amaçlıyor.

Toyota, meydana gelen bu kazaların yüzde 60'ının da sürüş sırasında cep telefonu ile konuşmaktan kaynaklanıyor olmasından hareketle, hayati önem taşıyan bu konuya en ileri düzeyde dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Sürüş sırasında karşılaşılabilecek tehlikeli bir durum meydana geldiği esnada sürücü cep telefonu ile sıradan bir görüşme yapıyorsa yüzde 20, zihni yoran bir görüşmedeyse yüzde 29 oranında bu tehlikenin varlığını fark edemiyor. Bu da araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın ne kadar tehlikeli olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu doğrultuda Toyota ve Yandex Navigasyon iş birliği ile düzenlenen projede sürücülerden seyir esnasında başka bir uygulamaya geçmemeleri veya uygulamayı arka planda tutmamaları isteniyor. Böylece sürücülerin sadece yola ve trafik kurallarına odaklanarak güvenli sürüş alışkanlığı edinmeleri hedeflenirken, sürüş boyunca hız limitlerini aşmamaya dikkat etmeleri bekleniyor.

Toyota, trafik kazalarını sıfıra indirme hedefi için çalışmalarını da ara vermeden sürdürürken, bu amaçla geliştirdiği kaza önleyici ve kazaların şiddetini azaltan ve Toyota'nın birçok modelinde standart olarak sunulan ileri teknoloji sistemi Toyota Safety Sense'i ilk kez 2015 yılında kullanıma sundu. Bu sistem kazaları neredeyse sıfıra indirecek gelişmiş özellikler taşıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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