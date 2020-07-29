Son dakika haberi: Toyota'dan Bingöl Üniversitesinde eğitime destek Son dakika haberi... Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Bingöl Üniversitesine eğitim faaliyetinde kullanılması amacıyla otomobil hibe etti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Bingöl Üniversitesine eğitim faaliyetinde kullanılması amacıyla otomobil hibe etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Üniversite-Sanayi İş Birliği çerçevesinde, sanayi sektöründeki paydaşlarıyla güçlü ilişkilere sahip olan Bingöl Üniversitesine, mesleki ve teknik eğitime önemli desteklerde bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ tarafından sıfır kilometre otomobil hediye edildiği belirtildi.

Hibe otomobilin, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğrenim görecek öğrencilerin teknik eğitimleri sırasında, gelişen teknolojiyi yakından takip etmelerine olanak sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, şirketin diğer sanayi kuruluşlarına da örnek olacak nitelikte bir davranış sergilediğini ifade etti.

Çapak, şunları kaydetti:

"Bingöl Üniversitesi olarak, Toyota'nın araç hibesini memnuniyetle karşılıyor, kendilerine gönülden teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz için üniversite-sanayi iş birlikleri çok önemli ve değerli. Bu birliktelikler, akademik bilgiyi pratikteki uygulamalarla birleştirerek, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin özel sektöre daha yakın olmasını sağlıyor. Okulumuza, otomobil ve motorların hibe edilmesi sürecinde desteklerini esirgemeyen, Toyota Türkiye yetkilileri Tuncay Okçu ve Kamil Sönmez başta olmak üzere, tüm fabrika yönetimine, üniversitemiz ve meslek yüksekokulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA