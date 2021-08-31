Son dakika haberi | Tottenham, Brezilyalı futbolcu Emerson Royal'ı transfer etti
Son dakika spor haberine göre İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'ı kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'ı kadrosuna kattı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Transfer için başkent temsilcisinin kasasından 25 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz