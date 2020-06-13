Son dakika haberi | Tosya'da kısıtlamalar 15 Haziran'da sona eriyor
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Son dakika haberi | Tosya'da kısıtlamalar 15 Haziran'da sona eriyor

Son dakika haberleri: Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs salgın hastalığına karşı tedbir olarak getirilen kısıtlamaların 15 Haziran 2020 gününden itibaren sona ereceği açıklandı.

Son dakika haberi | Tosya'da kısıtlamalar 15 Haziran'da sona eriyor
13.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:49

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs salgın hastalığına karşı tedbir olarak getirilen kısıtlamaların 15 Haziran 2020 gününden itibaren sona ereceği açıklandı.

Korona virüsün ülkemizde görülmeye başlamasının ardından Tosya ilçesinde tedbir amaçlı sosyal yaşamı kısıtlayan bir dizi tedbir alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde başlayan normalleşmenin ardından 15 Haziran tarihinden itibaren de kısıtlamaların kaldırılacağına karar verildi.

Karara ilişkin açıklama yapan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Tosya ilçe merkeziyle bağlar ve köyler arasındaki seyahat kısıtlaması 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren sona eriyor. Tosya Hayvan Pazarı 13 Haziran Cumartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Fabrika ve işletmelerin pazartesi yerine pazar gününü tatil günü olarak uygulaması yönündeki karar, bugün itibariyle kaldırıldı. Giysi Pazarı, 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeniden kendi yerinde hizmet vermeye başlayacak. Dolmuşlara ve iş yerlerine ait personel servislerine getirilen yüzde 50 doluluk kısıtlaması bugünden itibaren iptal edildi. İl dışından gelenler için 14 gün evde karantinada kalma tedbirimiz, kamuya açık tüm kapalı ve açık alanlar, ticari her türlü mekan, alan ve işletme, toplu taşıma ve özel araçlarda maske takma zorunluluğu devam etmektedir. Salgını ile mücadelede 'Kontrollü Sosyal Hayat'a geçtiğimiz bu dönemde, hepimizin sorumlu olduğunu unutmayalım ve lütfen: maske, mesafe, temizlik kurallarına ve alınan diğer tedbirlere uyarak hareket edelim" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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