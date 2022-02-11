Son dakika haberi: TOSFED Ralli Kupası, 2022 sezonunda "Oğuz Gürsel" adıyla düzenlenecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2022 sezonunda Ralli Kupası'nın eski Türkiye rallikros şampiyonlarından olan ve geçen yıl ekim ayında hayatını kaybeden Oğuz Gürsel adına düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, daha önceki yıllarda Ali Sipahi, Renç Koçibey, Yusuf Aramacı, Zafer Vatansever ve Şevki Gökerman gibi otomobil sporlarının merhum büyüklerinin adı verilen TOSFED Ralli Kupası, 2022 sezonunda kısa bir süre önce hayatını kaybeden Oğuz Gürsel adıyla anılacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, konuyla ilgili "Otomobil sporlarına emeği geçen ve katkı sunan büyüklerimizi anmaya devam ediyoruz. Bu sezon da TOSFED Ralli Kupası'nı, gerek uzun yıllar boyunca centilmence sürdürdüğü yarış kariyeri, gerekse başarılı iş insanı profili ile hepimize örnek olan Oğuz Gürsel'in adıyla düzenleyeceğiz. Bu vesileyle de kendisini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz." açıklamasında bulundu.