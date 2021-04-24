Son dakika haberi | Toroslardan savaşlara katılıp şehit düşenlerin künyeleri, kitapta derlendi

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Feke, Kozan, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinden 1911-1974 yılları arasında savaşlara katılıp şehit düşünlerin künyeleri, yazar Levent Ertekin tarafından Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Derneğinin desteğiyle hazırlanan, "Torosların Kınalı Kuzuları" adlı kitapta bir araya getirildi.

Adana'nın Feke, Kozan, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinden 1911-1974 yılları arasında savaşlara katılıp şehit düşünlerin künyeleri, yazar Levent Ertekin tarafından Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Derneğinin desteğiyle hazırlanan, "Torosların Kınalı Kuzuları" adlı kitapta bir araya getirildi.

Dernek Başkanı Bilal Saygılı, "Ey cihangir Asya ordularının kahraman evlatları ve torunları" başlığıyla yazdığı önsözde, "Dernek olarak bizler aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak ve onlara olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilmek adına bu eseri Torosların kınalı kuzularının torunlarına o coğrafyanın yetiştirdiği bir ailenin evladı olarak armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazar Ertekin ise kitabın kaleme alınmasında nirengi noktasının tarihsel sorumluluk ve vebal olduğunu belirtirken, kitapta yer alan bilgilerin resmi kayıtlardan alındığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz