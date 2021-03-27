Son dakika! Toros Dağlarında papatya zamanı
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Son dakika! Toros Dağlarında papatya zamanı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Toros Dağlarında papatya zamanı Ekilmişçesine açan papatyalar, görenleri kendine hayran bırakıyor Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağlarının eteklerinde açan baharın zarif çiçeği papatyalar amatör fotoğrafçılara görsel şölen sunuyor.

Toros Dağlarında papatya zamanı

Ekilmişçesine açan papatyalar, görenleri kendine hayran bırakıyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağlarının eteklerinde açan baharın zarif çiçeği papatyalar amatör fotoğrafçılara görsel şölen sunuyor. Kayalık bölgeler arasında kalan düzlüklerde açan papatyaların bu yıl adeta ekilmişçesine yayıldığı görüldü. Yeşil çayırlar arasındaki beyaz papatyalar cazibesiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Bölgede aracılık yapan aynı zamanda amatör doğa fotoğrafçısı Celal Çay, kovanlarına bakım yaptıktan sonra çayırda hayranlıkla izlediği papatyaları fotoğrafladığını belirtti.

"Papatyaları kaçırmak istemedim"

Çay, "Toroslarda yağmurdan sonra kovanlarımızı kontrol etmek için gelince papatya tarlalarıyla karşılaştım. Her taraf bembeyaz papatya tarlası olmuş. Aynı zamanda amatör doğa fotoğrafçısıyım. Çok seviyorum çiçek ve doğa fotoğrafları çekmeyi. Bugün bu papatyaları kaçırmak istemedim. Gerçekten kokusu çok güzel. Yağmurdan sonra etrafı çok güzel bir papatya kokusu sarmış. Papatyaların fotoğrafını çekmek gerçekten çok eğlenceli ve rahatlatıcı" dedi.

Bölgede papatyalar baharla birlikte düşük rakımdan yüksek rakımlara doğru açarak çayırları süslemeye devam edecek.

Son dakika! Toros Dağlarında papatya zamanı
Son dakika! Toros Dağlarında papatya zamanı
Son dakika! Toros Dağlarında papatya zamanı
Son dakika! Toros Dağlarında papatya zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

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