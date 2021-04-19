Son dakika haberi: Torbalı Belediye Başkanı Uygur hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber... 'BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'Solunum rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur için siyasilerden de başsağlığı mesajları geldi.

'BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'

Solunum rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur için siyasilerden de başsağlığı mesajları geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Uygur'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da "İzmir Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı dilerim" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise yaptığı paylaşımda "Vefat haber ini almanın üzüntüsünü yaşadığım Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yayımladığı taziye mesajında "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ