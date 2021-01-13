Son dakika haberleri: Toptancı Hali'ndeki yangın korkuttu

ANTALYA Toptancı Hali'nde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Yangında onlarca kilo meyve- sebze zarar gördü.

Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki Antalya Toptancı Hali'nde meydana geldi. Meyve ve sebze satışı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler plastik kasalara ulaşınca yangın bir anda büyüdü ve oluşan duman şehrin birçok noktasından görüldü. Çevredekilerin yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında plastik kasalar ve iş yerinin güvenlik kulübesi yanarken onlarca kilo meyve- sebze ise zarar gördü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER